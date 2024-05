Incendio a Castellammare del Golfo, fiamme sul monte Inici: canadair in azione

Il monte Inici nuovamente assediato dagli incendi. L'ennesimo rogo, dopo quelli avvenuti nella stessa zona appena due mesi fa, si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, sul versante orientale della montagna, più precisamente a sud del centro abitato di Castellammare del Golfo. Il fronte del fuoco ha assunto ampie dimensioni. A supporto delle squadre antincendio via terra, dalle 12.30 circa è sopraggiunto un canadair dei vigili del fuoco dalla Calabria, per effettuare numerosi lanci di acqua.

Dopo le 13, il territorio è stato bagnato da una prima serie di precipitazioni piovose che si prevedono anche per le successive ore del pomeriggio. La pioggia, anche in considerazione del fatto che il vento è debole, sarebbe di grande aiuto per ostacolare la propagazione di tale incendio.

Il monte Inici, di recente, era stato già devastato, tra la sera del 9 e la nottata del 10 marzo, da un ampio rogo che aveva minacciato di estendersi al centro urbano castellammarese.