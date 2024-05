Accuse di corruzione e turbativa d'asta a Favignana, scarcerata Elisabetta Bonsignore

Il Riesame ha annullato anche i provvedimenti per i trapanesi Natale e Giovanni Onofrio Beltrallo, di 30 e 57 anni (il primo era ai domiciliari, il secondo in carcere) della Fb Transport fornitori del servizio di trasporto del carburante che serve per fare funzionare la centrale termoelettrica che alimenta l’isola siciliana. Sono difesi dagli avvocati Roberto Tricoli Daniela Noto e Luigi Miceli. Bonsignore e i due Beltrallo sono indagati per corruzione e turbativa d’asta. Secondo la procura di Palermo, gli imprenditori avrebbero ottenuto la commessa dalla società che gestisce la centrale a Favignana ripagando Bonsignore con soldi in contanti e regali.