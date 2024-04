Arresti fra Trapani e Salemi: a tirare le fila Salvatore Angelo, fedelissimo di Matteo Messina Denaro

L'operazione portata a termine oggi (16 aprile) dai carabinieri di Trapani coadiuvati dai colleghi di Palermo, racconta ancora della mafia economica quella che fa affari e non spara, che maneggia denaro, soprattutto sporco e con questa fa affari. Tra le 11 persone finite in manette due nomi noti anche per i rapporti con Matteo Messina Denaro: Salvatore Angelo, 75 anni, e suo figlio Andrea.

Il primo dopo tredici anni di carcere, una volta tornato libero nel 2019, si è rimesso al servizio di cosa nostra, a gestire affari e denaro, diventando anche l'uomo di collegamento con la 'ndragheta degli Strangio. Un accordo, questo, che celava il tentativo di recuperare un tesoro milionario depositato in una filiale di Francoforte della Deutsche Bank. Una operazione che ha preso le mosse dai mafiosi estromessi da Totò Riina, e ora tornati sul campo.