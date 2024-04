Alcamo, il sindaco: «Individuato l’automobilista che ha investito e ucciso la cagnolina Nina»

La cagnolina è stata investita da un’auto bianca, che ha sterzato di proposito per colpirla, trascinarla per un tratto di strada e lasciarla gravemente ferita, prima di fuggire. Nina è morta a causa delle ferite riportate.

«Ho deciso di non divulgare il video che tanti hanno visto perché le immagini straziano il cuore - ha scritto il primo cittadino -. Un episodio inaccettabile che ha creato sgomento in tutta la comunità e che condanniamo fermamente. L’autore del gesto è stato individuato grazie alla videosorveglianza e sono certo che la giustizia farà il suo corso. Ringrazio chi ha prontamente denunciato l’accaduto e i tanti volontari che ogni giorno si prendono cura dei cuccioli abbandonati».

Per lunedì 15 aprile. alle ore 17,30, in piazza Ciullo ad Alcamo, Sud chiama Nord ha indetto una manifestazione per Nina, aperta a tutti coloro che in queste ore hanno reagito con sdegno al gravissimo episodio.