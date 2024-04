Alcamo, cagnolina travolta e uccisa da un'auto: «È stata investita volontariamente»

«Gli indizi - spiegano - farebbero pensare che la manovra sia stata fatta di proposito. Nina è stata trascinata per alcuni metri e lasciata agonizzante sull’asfalto. Purtroppo per lei non c'è stato niente da fare. Non consentiremo che chi guidava quella vettura la faccia franca e ci batteremo per dare giustizia alla dolce Nina, anche costituendoci parte civile. Invitiamo il sindaco a fare lo stesso, per dare un segnale di tolleranza zero verso ogni tipo di violenza».

A far sentire la propria voce è anche l'Oipa di Trapani: «Un uomo, se così si può definire, ha volontariamente investito un povero cane di quartiere e lo ha lasciato agonizzante sull'asfalto. Dal video si nota perfettamente che è un atto voluto: il conducente ha sterzato e di proposito ha preso in pieno quel povero cane che è morto tra atroci sofferenze. Alcuni cani si sono avvicinati alla piccola per cercare di aiutarla, mentre questo vigliacco si allontanava. Speriamo fortemente che la giustizia faccia presto il suo corso e che questo essere compaia quantoprima davanti a un giudice... anche se, come ormai sappiamo, non scontrerà nemmeno un giorno di galera date le leggi vigenti in Italia sulla «tutela» degli animali. Buona Ponte Nina, presto tante associazioni animaliste verranno ad Alcamo per ricordarti!».

Sul caso interviene la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua: «Condanno fermamente questo vile atto di crudeltà nei confronti di Nina e spero che le forze dell’ordine rintraccino quanto prima l’autore. È inaccettabile che casi come questo accadano ancora oggi. È urgente che la tutela degli animali divenga cultura generale, con informazioni precise e puntuali ai cittadini, prassi operative snelle ed efficienti e misure più efficaci per proteggere gli animali e punire coloro che commettono atti così vergognosi. Il Movimento 5 Stelle è sempre in prima linea per la difesa degli animali. Siamo impegnati a promuovere una cultura di rispetto e compassione verso di essi e a lottare per una maggiore tutela e giustizia, lavorando per costruire una società più giusta e compassionevole, dove gli animali siano trattati con dignità e rispetto. A ennesima dimostrazione dei nostri valori e del nostro impegno sul punto, abbiamo recentemente incontrato, alla presenza del Presidente Conte e del Comitato Pianeta 2050, coordinato dall’onorevole Sergio Costa, una coalizione rappresentativa di associazioni animaliste che hanno avanzato 10 proposte, raccolte nella piattaforma «Anche gli animali votano»: https://voteforanimals.it. Durante l’incontro, abbiamo assicurato che le loro proposte, assieme ad altre che da tempo portiamo avanti, verranno incluse nel nostro programma per le elezioni europee. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito ad assicurare il proprio appoggio a tale iniziativa».