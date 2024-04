Travolto da un convoglio della metro: marsalese muore a Milano

È di origini siciliane l'uomo travolto sulla linea M2 della metropolitana di Milano. Si tratta di T. T. marsalese di 46 anni, lavorava nel settore della cooperazione internazionale. La tragedia è avvenuta poco dopo le 15 dell'1 aprile, mentre il convoglio si trovava tra le fermate di Cassina de’ Pecchi e Cascina Gobba. L'uomo da tempo viveva a Milano con la famiglia.

Nonostante l’arrivo dei sanitari, non è stato possibile far nulla se non constatare il decesso della vittima. Al momento, gli inquirenti, non escludono alcuna pista: non è certo, infatti, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno evacuato circa duecento passeggeri.

Adesso spetterà agli inquirenti, che sul luogo dell'incidente hanno effettuato tutti i rilievi del caso, capire l'esatta dinamica.