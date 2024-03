Chiesti 20 anni di carcere per la sorella di Messina Denaro: aiutò il boss durante la latitanza

I pm della dda di Palermo Piero Padova e Gianluca de Leo hanno chiesto la condanna a 20 anni di carcere della sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione.

La donna è in carcere da marzo dell’anno scorso. Secondo gli inquirenti avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la «cassa» della «famiglia» mafiosa e la rete di trasmissione dei «pizzini», consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza.

Chi è Rosalia Messina Denaro

Rosalia Messina Denaro è la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro, la madre di Lorenza Guttadauro, avvocato che, dal giorno del suo arresto ha difeso il capomafia, e la moglie di Filippo Guttadauro che ha scontato 14 anni per associazione mafiosa ed è tuttora in carcere al cosiddetto ergastolo bianco. Il secondo figlio della donna, Francesco, nipote prediletto del padrino trapanese, sta espiando una condanna a 16 anni sempre per associazione mafiosa. Anche un’altra sorella dell’ex ricercato, Patrizia, è in cella per mafia.