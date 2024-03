La Procura di Milano indaga sull'architetto al servizio di Messina Denaro: sotto i riflettori gli appalti gestiti in Brianza

Il pool di pm che indaga sui reati contro la pubblica amministrazione della Procura di Milano effettuerà approfondimenti sull’architetto Massimo Gentile, arrestato ieri in un’inchiesta della Dda di Palermo con l’accusa di associazione mafiosa per aver prestato l’identità al boss Matteo Messina Denaro e per aver acquistato per conto del capomafia una moto.

Gli accertamenti della Procura milanese, affidati dal procuratore Marcello Viola all’aggiunto Tiziana Siciliano che coordina il «secondo dipartimento», riguarderanno, in particolare, il ruolo professionale di Gentile, originario di Campobello di Mazara ma che da anni vive in provincia di Monza, dove si occupava, prima di finire in carcere, di lavori pubblici per il Comune di Limbiate (Monza). Seguiva appalti per conto del Comune e ha gestito decine di opere finanziate dal Pnrr. Proprio su questi lavori la Procura milanese porterà avanti approfondimenti per verificare eventuali irregolarità connesse alla figura di Gentile.