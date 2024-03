Un architetto, un tecnico radiologo e un agricoltore: chi sono i tre fiancheggiatori di Messina Denaro

Gli ultimi arresti operati dal Ros nell'ambito della ricerca dei favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, sono di Campobello di Mazara. Cittadina dove il boss viveva da tempo e dove sapeva di poter contare su una cerchia di persone che non l'avrebbero mai tradito.

Massimo Gentile, 31 anni, è architetto e lavora come responsabile dei procedimenti del servizio Lavori pubblici del Comune di Limbiate in provincia di Monza-Brianza dal 2018 e dove si è poi trasferito l'anno successivo. In precedenza era stato titolare di una immobiliare a Tre Fontane e di un ristorante-pizzeria. Da stamane (27 marzo) è in carcere assieme al cognato di Cosimo Leone, 56 anni, accusati di associazione mafiosa.

L'architetto Gentile originario di Campobello di Mazara è anche cugino di secondo grado del killer Salvatore, marito di Laura Bonafede (l’amante di Messina Denaro), anche lei dallo scorso anno finita in carcere.