Raffiche di vento record, danni anche a Erice: crollano alberi, tettoie, muri e pali della luce

Il forte vento di stanotte non ha risparmiato buona parte del Trapanese, con alberi e pali della pubblica illuminazione danneggiati. A Trapani è stato sradicato uno dei caratteristici corpi illuminanti che adornano la zona del porto. Il crollo, nella notte, in viale Regina Elena, lato mare. A piazza Generale Scio, sempre nella zona del centro storico, invece, è crollato un grosso albero.

Conseguenze per alberi, muri, tettoie e pali dell'illuminazione, sempre a causa delle fortissime raffiche di vento, anche a Erice. Il vento ha distrutto anche alcuni muretti lungo la salita per Erice. Nella zona di Piano Guastella un grosso albero si è abbattuto lungo la strada principale. La contrada è praticamente rimasta off limits sia per l'albero caduto che ostruiva la sede viaria, che per un palo caduto vicino ad una cabina elettrica. In quest'ultimo caso già l'assessore Paolo Genco ha chiesto ai tecnici dell'Enel di intervenire immediatamente vista la gravità. Mentre sull'albero caduto sono intervenuti gli operai del Comune e la protezione civile.