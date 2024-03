Forte vento a Trapani: diversi danni all'aeroporto Birgi, lo scalo rimane operativo

Il forte vento che si è abbattuto nelle scorse ore in Sicilia, ha provocato diversi danni all'aeroporto di Trapani. Un tornado si è abbattuto questa notte sulla provincia di Trapani.

Le raffiche che superavano i 150 km/h, hanno divelto alcune coperture in lamiera, segnaletica verticale, danneggiato mezzi, coperture e anche alberi. Le foto dei danneggiamenti sono state diffuse da Airgest che si occupa dello scalo siciliano.

«I manutentori di Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo - fa sapere la società -. Grazie alla collaborazione di vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi alternativi per poter garantire i voli in partenza già da questa mattina».

«Si invitano, pertanto, i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dal terminal, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura.

La società di gestione del Vincenzo Florio si scusa anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi che si impegna a ridurre al minimo possibile».