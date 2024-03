Le ultime foto di Sebastiano Adragna prima dell'incidente a Marsala: uno smile e una bara, folle corsa con l'auto

Sebastiano Adragna, detto Balotelli, prima di morire nell'incidente stradale avvenuto a Marsala, aveva postato su Instagram una foto dove mostrava il cruscotto di un'auto con il contachilometri che indicava quasi i 200 km/ h, mentre percorreva l'autostrada Palermo - Mazara del Vallo. E poi due emoticon, un sorriso e una bara. La foto è stata poi rimossa.

Lascia sgomenti questa immagine che gira sulle storie del social, dove campeggiano anche foto ricordo del 24 marzo 2021: Adragna fotografa l'auto, si fa un selfie, ma non sa che le immagini pubblicate nelle stories sono le ultime della sua vita.

Speaker radiofonico di Marsala, è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 188 per Salemi, all’altezza di contrada Chitarra, in una zona di campagna.