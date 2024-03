Legami fra mafia e politica a Trapani, nuove condanne in Cassazione per i figli del boss ergastolano Vincenzo Virga

Confermata dalla Cassazione, sezione sesta penale, la sentenza di appello pronunciata nel settembre 2022 dalla prima sezione penale della corte d’Appello di Palermo. Il processo riguardava il troncone dell’operazione antimafia Scrigno, relativo agli imputati giudicati col rito abbreviato.

In appello la sentenza rese più pesanti le condanne rispetto al primo grado di giudizio. La Cassazione ha confermato sostanzialmente le decisioni della giudice Adriana Piras, che presiedeva la corte di Palermo. Rigettati così i ricorsi degli imputati: Franco e Pietro Virga e Nino D’Aguanno. I figli del capo mafia già all’ergastolo Vincenzo Virga, sono stati condannati in via definitiva: Franco a 16 anni e 8 mesi, Pietro a 19 anni e 4 mesi; Nino D’Aguanno dovrà scontare 3 anni e 4 mesi.

Dichiarati inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati Francesco Paolo Peralta (8 anni e 4 mesi), Francesco Salvatore Russo (1 anno e 6 mesi), Pietro Cusenza (8 anni e 4 mesi), Vincenzo Ferrara (3 anni e 4 mesi), Giuseppe Piccione (8 anni).