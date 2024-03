Castellammare del Golfo brucia ancora: task force per spegnere le fiamme

Per fronteggiare le fiamme sul posto sono arrivati 6 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani e due autobotti, complessivamente svengono impegnate 36 unità operative di pompieri e 12 automezzi, coadiuvati dal distaccamento di Alcamo. A supporto sono giunte da Palermo altre due squadre di vigili del fuoco. A dare manforte anche diversi uomini della protezione civile. In zona stanno operando anche due squadre di Sos Valderice che erano rientrate attorno alle 4 del mattino e sono state richiamate sul posto con una autobotte da 7000 mila litri. Presenti già dalla tarda serata di ieri, attivati dal dipartimento di protezione civile per fronteggiare l'incendio: l'associazione Fire Rescue di Alcamo con 12 volontari e 2 mezzi, la croce rossa di Alcamo con 14 volontari e 3 mezzi tra cui un'ambulanza, Sos Valderice con 6 volontari e 2 mezzi antincendio, in seconda battuta sono arrivate anche altre associazioni come la Paceco soccorso.

Anche le forze dell'ordine sono presenti nella per coordinare gli eventuali interventi di natura sanitaria e per gestire la circolazione della auto. Stamane è stato chiesto l'intervento aereo dei canadair, ma a causa del forte vento non possono operare. Al momento l'incendio sta interessando tutto monte Inici lato Castellammare e lato costa grande. Si indaga per capire se oltre al vento di scirocco non possa trattarsi di un incendio doloso e che quindi possa esserci la mano dell'uomo. La zona interessata dalle fiamme è la stessa che viene da anni martoriata da incendi in estate.