Il vento alimenta le fiamme: inferno di fuoco al Belvedere di Castellammare del Golfo

Inferno di fuoco a Castellammare del Golfo. Un grave incendio è scoppiato poco prima delle 20 di stasera (9 marzo) nella zona alta del Belvedere, alimentato dalle raffiche di scirocco. La lingua di fuoco è partita dalla zona della chiesetta della Madonna di Fatima. Il vento ha fatto presto ingigantire il rogo, che ha divorato la vegetazione circostante per poi avvicinarsi minacciosamente alle abitazioni. Anche un hotel è sotto osservazione: segnalata la presenza di bombole Gpl.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: mezzi dei vigili del fuoco sono subito andati sul posto per fronteggiare il vasto fronte dell'incendio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani, coadiuvati dal distaccamento di Alcamo, sono intervenuti anzitutto con l’obiettivo di circoscrivere le altissime fiamme. Chiesto il supporto di due squadre provenienti dal comando provinciale di Palermo proprio per arginare l’avanzata dell’incendio. A dare manforte anche diverse squadre della Protezione civile. Anche le forze dell'ordine si sono dirette sul posto per coordinare gli eventuali interventi di natura sanitaria e per gestire la circolazione della auto.