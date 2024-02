Immigrazione clandestina, a capo della cellula marsalese della banda un ex poliziotto tunisino corrotto

Le indagini su un traffico di migranti tra la Tunisia e l’Italia, che oggi hanno portato all’emissione di un decreto di fermo nei confronti di 12 persone, avrebbero consentito di individuare la presenza, nella cellula marsalese della banda, di un tunisino, richiedente protezione internazionale, indiziato di essere uno dei capi dell’organizzazione. L’uomo sarebbe un ex poliziotto tunisino, corrotto. L’indagato sarebbe in stretto contattato con il massimo esponente del gruppo criminale attivo in Tunisia che selezionava i migranti anche attraverso complici e decideva condizioni e prezzo del trasporto.

Otto scafisti già arrestati

Nel corso delle indagini che hanno portato alla scoperta dell’organizzazione sono già stati arrestati 8 presunti scafisti, tutti di nazionalità tunisina, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli arresti in flagranza sono stati eseguiti nel corso di quattro distinti sbarchi, avvenuti sulle coste marsalesi tra il 29 giugno e il 15 settembre del 2023 . Quattro persone sono state indagate anche per resistenza a navi da guerra, avendo tentato la fuga nonostante l’intervento di imbarcazioni della guardia di finanza, giunte in soccorso dei gommoni. In un’occasione, gli scafisti avrebbero ordinato di sparare contro la nave militare dei razzi luminosi.