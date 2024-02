Il blitz sui viaggi dei migranti: 90 mila euro versati dal promotore di un'associazione tunisina operativa nel Marsalese

Dall’indagine sul traffico di migranti con i gommoni di lusso, sulla rotta tra la Tunisia e la costa marsalese, sarebbe emerso il passaggio di una somma di denaro di circa 90 mila euro a favore di un indagato italiano ad opera di uno dei promotori dell’Associazione di origine tunisina stanziale nel Marsalese.

L'operazione della polizia di Stato si inquadra in una più vasta attività di investigazione coordinata dal servizio centrale operativo, anche a livello internazionale, con l’avvio di una operational task force (Otf) denominata «Mediterraneo» sul delicato fenomeno criminale del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nelle rotte marittime, che ha favorito l’interscambio informativo ed il supporto operativo con Europol, alcuni paesi europei e gli Uffici investigativi. In tale contesto, nel corso dell’operazione, in qualità di osservatori e per agevolare eventuali, ulteriori scambi di informazione, sono presenti, presso la questura di Trapani, investigatori guest officer di Europol e della polizia tunisina. Nel corso delle fasi operative, supportate da personale della polizia di Stato dei reparti speciali, sono state eseguite diverse perquisizioni delegate dall’autorità giudiziaria.