Caso Iuventa a Trapani, i legali della Ong: «Testimoni inattendibili»

«L’udienza preliminare di ieri dedicata all’esame dei testimoni d’accusa, ha contribuito a far emergere i secondi fini e la assoluta mancanza di credibilità dei testimoni su cui l’accusa ha costruito l’intero caso. Gli imputati sperano quindi che l’udienza segni l’inizio della fine del processo, poiché è chiaramente emerso che le accuse dei testimoni sono state costruite a tavolino e politicamente motivate». È quanto si legge in una nota della difesa della nave umanitaria Iuventa. L’indagine coinvolge 21 persone di Jugend rettet, Save the children e Medici senza frontiere; l’accusa è di «favoreggiamento di immigrazione illegale».

L’esistenza di «testimoni oculari affidabili e attendibili», sostiene la Ong, è sinora sempre stato considerato l’elemento distintivo e peculiare del caso Iuventa e la principale differenza rispetto alle decine di altri casi contro le Ong che si occupano di soccorso in mare, che non sono mai arrivati al processo o sono stati immediatamente archiviati.