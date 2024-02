La tragedia di Custonaci, il Comune di San Vito Lo Capo annulla il Carnevale in segno di lutto

Lutto cittadino a San Vito Lo Capo per la morte di Girolamo Accardo, il giovane di 19 anni morto questo pomeriggio in un tragico incidente stradale, a Custonaci. Ferita anche una ragazza, ricoverata in gravissime condizioni.

I due ragazzi sono originari della cittadina trapanese e per questo l'amministrazione comunale, per rispettare il dolore delle famiglie, ha deciso di annullare tutte le manifestazioni previste per il Carnevale: «Oggi la nostra comunità è gravemente colpita dal dolore - si legge in un post sulla pagina Facebook -. Come concittadini e come amministrazione comunale, siamo partecipi dei lutti e condividiamo le preoccupazione per il grave incidente che ha coinvolto due nostri ragazzi. Pertanto, annulliamo le manifestazioni previste per il carnevale, a data da destinarsi».

Accardi dopo l'incidente è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, ma è morto appena arrivato. Una giovane è stata portata in codice rosso all’ospedale di Trapani. Le sue condizioni sono gravissime. La vettura è andata completamente distrutta.