Incidente mortale a Custonaci, ragazzo di 19 anni perde la vita: gravissima un'altra giovane

Un morto ed un ferito in gravissime condizioni. È questo il bilancio di un incidente stradale mortale accaduto nella zona di Via Purgatorio a Custonaci, nella mattinata. L'automobile su cui viaggiavano la vittima, Girolamo Accardi, 19 anni, e una ragazza è finita contro il muro di un’abitazione.

Un impatto violentissimo che non ha dato nessuna possibilità di scampo al giovane che una volta scattati i soccorsi è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove però è morto appena arrivato. L’altra giovane che viaggiava a bordo dell'automobile è stata invece portata all’ospedale Sant'Antonio di Trapani. Presa subit in cura dai medici del pronto soccorso, le sue condizioni sono gravissime.

Completamente distrutta l'automobile. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Custonaci. Difficile capire al momento le cause che hanno determinato l'incidente. Verosimilmente l'alta velocità che alla fine ha messo in difficoltà lo stesso conducente, o forse un guasto tecnico del mezzo, o anche una disattenzione. Purtroppo su quel tratto di strada le macchine corrono senza pensare al pericolo. Saranno comunque le indagini a far emergere la verità.