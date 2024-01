Scontro auto-moto fra Marsala e Mazara del Vallo, muore un ragazzo di 18 anni

Incidente mortale questa notte (13 gennaio) lungo la Statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo. La vittima è Biagio Lombardo, 18 anni, faceva volontariato ed era molto conosciuto a Mazara, la moto sulla quale viaggiava sarebbe stata tamponata da un'automobile. Il ragazzo è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Marsala.

L'auto è invece andata a finire fuori strada. I due mezzi procedevano entrambi in direzione di Marsala e si sono scontrati non molto distanti dal Baglio Basile, in una zona praticamente buia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche per liberare l'uomo rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto, nel frattempo finita fuori strada, la strada è rimasta impraticabile per alcune ore.

I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno cercato di salvare la vita al giovane, ma non c'è stato nulla da fare.