L'incidente sulla Statale 115, il giovane morto era un volontario della Croce Rossa di Mazara

Si chiamava Biagio Lombardo, 18 anni, il giovane deceduto nella notte a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 115 tra Marsala e Mazara.

Biagio era molto conosciuto in città anche per le sue attività di volontariato. Faceva parte della Croce Rossa Italiana di Mazara del Vallo, si era iscritto circa un anno fa insieme alla sua ragazza e ad alcuni amici. Questo il messaggio di cordoglio della Croce Rossa: «La Croce Rossa di Mazara del Vallo perde un valoroso giovane volontario a causa di un incidente stradale avvenuto stanotte. Si chiamava Biagio Lombardo e aveva 18 anni. Era un ragazzo educato e con una grande umanità. La presidente e tutto il comitato si stringe al dolore della famiglia per la grave perdita». In queste ore sono tantissime le testimonianze di cordoglio giunte alla famiglia Lombardo. Il papà è un dipendente della ditta Selmar.

La presidente della Croce Rossa di Mazara, Mariella Quinci, lo ricorda così: «Era un ragazzo timido e dolcissimo, disponibile e con un grande senso di umanità. Ha fatto dei servizi presso la struttura per anziani “Verde Acqua” con cui abbiamo un protocollo d’intesa ed era bravo a trattare con gli anziani. Siamo davvero tanto dispiaciti. Biagio era una grande risorsa per il comitato, come tutti i giovani che abbiamo. Ci stringiamo al dolore dei genitori e di tutta la sua famiglia per i momenti difficili che stanno vivendo».

La comunità di contrada Bambina dove risiedeva Biagio si è stretta al dolore dei genitori Vita e Giuseppe e al fratellino. Un grave lutto che ha colpito duramente anche la Selmar e l’emittente Latr3, che appresa la notizia si è stretta al loro dipendente Giuseppe.

Il giovane viaggiava in sella a una moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato tamponato violentemente da un'automobile che procedeva nella stessa direzione, verso Marsala.

L'auto è finita fuori strada lungo una scarpata, il giovane invece è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Scene strazianti all'arrivo dei familiari. Il corpo del giovane è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Mazara, mentre il conducente dell'automobile si trova ricoverato all'ospedae Abele Ajello di Mazara, ma non versa in pericolo di vita. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dell'automobile dai vigili del fuoco.

nella foto Biagio durante una esercitazione