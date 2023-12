Mafia, appello dei magistrati alla sentenza di condanna a 12 anni per Ruggirello: l'accusa ne aveva chiesti 20

La Dda di Palermo ha presentato appello contro la sentenza del tribunale di Trapani che, nell’aprile scorso, ha condannato l’ex parlamentare Paolo Ruggirello a 12 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. L’accusa aveva chiesto 20 anni per associazione mafiosa.

La Dda ha presentato appello anche contro le sentenze di condanna dell’ex consigliere provinciale Vito Mannina e di Alessandro Manuguerra, ex consigliere comunale di Erice, che erano stati condannati rispettivamente a un anno e otto mesi e ad un anno per corruzione elettorale. La Dda, invece, chiede la condanna per corruzione mafiosa elettorale.