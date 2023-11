Il tentato omicidio nelle campagne di Castelvetrano: il commerciante di Partanna è fuori pericolo

È fuori pericolo Luciano Termini, commerciante di Partanna rimasto ferito ieri pomeriggio, 21 novembre, in contrada Zangara, a Castelvetrano. Si trova presso l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Un colpo di arma da fuoco lo ha ferito alla spalla sinistra mentre si trovava in campagna. Tutto sarebbe accaduto tra le 14,30 e le 15. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano e i colleghi del reparto operativo del comando provinciale di Trapani stanno conducendo le indagini e in queste ore stanno ascoltando alcune persone. Ancora non è del tutto chiaro il movente del tentato omicidio. L’arma da fuoco utilizzata potrebbe essere un fucile.

Il settantenne partannese, molto conosciuto nella cittadina belicina, è titolare di un esercizio commerciale. L’attenzione dei militari dell’Arma, che subito dopo l’allarme si erano portati in contrada Zangara per verificare l’accaduto, si è concentrata su diverse persone e su qualcuno in particolare per arrivare a capire meglio il contesto in cui è maturato il ferimento. Gli investigatori non tralasciano alcuna pista, anche se quella privilegiata, al momento, punta su un alterco, forse l’ultimo di una serie, tra la vittima e chi ha fatto fuoco, probabilmente per ragioni di pascolo. Forse per uno sconfinamento di pascolo di alcune pecore nel terreno di Termini, l’ultimo probabilmente di una serie, è nata una discussione che è finita con l'uso dell'arma.