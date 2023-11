Tentato omicidio a Castelvetrano dopo una lite a colpi di fucile: in ospedale un uomo di Partanna

Tentato omicidio nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di contrada Zangara, a Castelvetrano. Tutto sarebbe accaduto attorno alle 15. Ancora non del tutto chiaro il movente del tentato omicidio e sul quale stanno lavorando in queste ore i carabinieri.

Ad essere colpito un uomo di Partanna, Luciano Termini, 70 anni, che è stato trasportato in ospedale e di cui al momento non sono note le condizioni di salute. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano che subito dopo l'allarme si erano portati nella zona starebbero facendo accertamenti su alcuni nomi in particolare e sul possibile movente. Sarebbero stati sparati colpi di fucile dopo una lite.