Marsala, anziano cade dalla bicicletta e rimane ferito: trasferito in ospedale, traffico bloccato

Incidente questa mattina sulla strada provinciale 21, a Marsala. Un ultranovantenne in sella alla bicicletta, per cause in corso d'accertamento, è caduto, sbattendo la testa sull'asfalto. L'incidente è avvenuto tra contrada Dammusello e il lungomare della Spagnola.

L'uomo, che al manubrio aveva appeso alcuni sacchetti di plastica pieni, è rimasto a terra ed è stato soccorso dagli automobilisti che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza e una pattuglia dei vigili urbani. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato l'anziano in ospedale per tutti gli accertamenti del caso soprattutto alla testa e agli arti.

I vigili urbani hanno dovuto gestire il traffico. Si sono creati, infatti, lunghi incolonnamenti di auto. Le forze dell'ordine hanno compiuto tutti i rilievi del caso, dai primi accertamenti sembrerebbe che non vi siano altri mezzi coinvolti.