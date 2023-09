Marsala, incidente sulla statale: coinvolti due politici trapanesi

Incidente sulla strada statale di Marsala, nella zona di contrada Bambina. Due auto si sono scontrate quasi frontalmente. A bordo di uno dei due mezzi si trovavano due politici trapanesi, l'assessore Peppe La Porta e il deputato regionale Dario Safina: stanno bene. Sull'altro veicolo c'erano un uomo e una bambina che sono stati trasportati all'ospedale: il padre ha riportato lievi ferite, la piccola è invece rimasta in osservazione al pronto soccorso per un piccolo trauma, ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

In base a una prima ricostruzione, l'automobilista che proveniva da Marsala in direzione Mazara avrebbe invaso la corsia opposta, su cui si trovava l'auto con La Porta e Safina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.