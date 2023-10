Incidente sulla Palermo-Mazara, un ferito: un uomo di 61 anni è in condizioni disperate

Lotta tra la vita e la morte l'automobilista coinvolto nell'incidente avvenuto sull'A29 Palermo-Mazara, poco dopo lo svincolo di Segesta. Si tratta di un 61enne che era alla guida di una Fiat Panda dell'azienda Sirti, che si occupa di servizi per conto di Enel E-distribuzione. L'auto si è scontrata con un autocarro in direzione di Alcamo e l'impatto si è rivelato violentissimo: il mezzo è diventato un groviglio di lamiere, il 61enne è rimasto intrappolato nell'abitacolo e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Le sue condizioni si sono subito rivelate gravissime e sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del 118 che ha trasportato l'uomo al Civico di Palermo. E' stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Il conducente del mezzo pesante è invece rimasto illeso. Sul posto anche un'ambulanza del 118, la polizia stradale e gli operai dell’Anas. Il tratto, con uscita alternativa allos vincolo di Segesta, è rimasto a lungo chiuso per permettere l'arrivo dei soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. Il traffico ha subito fortissimi rallentamenti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica.