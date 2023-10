Una persona è rimasta ferita in un incidente sull’autostrada A-29, in direzione Alcamo-Trapani, tra un’autovettura e un mezzo pesante. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Alcamo.

È stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso il cui atterraggio è previsto sulla carreggiata in direzione Trapani che, di conseguenza, verrà chiusa per il tempo necessario alle operazioni. Il personale di Anas sta gestendo la viabilità.