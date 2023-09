Mazara del Vallo, rissa tra extracomunitari alla stazione ferroviaria

Ancora un episodio di violenza nel Trapanese. Ieri sera, momenti di tensione si sono verificati a Mazara del Vallo. Secondo le prime informazioni, un gruppo di extracomunitari presente alla stazione ferroviaria in attesa di salire sul treno in partenza e diretto a Trapani, ha iniziato a litigare.

Dalle parole si è passati ai fatti e così dopo le urla e i primi spintoni, alcuni di loro hanno cominciato a colpirsi con pugni e calci. Una situazione della quale si è perso il controllo e così alcuni presenti hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunte alcune volanti della polizia.

Nei mesi scorsi si sono verificate diverse risse in provincia di Trapani. A Marsala, a San Vito Lo Capo e anche nello stesso capoluogo, sono stati registrati momenti di tensione. L'ultima in ordine di tempo tre settimane fa nel centro storico di Trapani. Due ragazzi prima si sono insultati, poi minacciati e infine è arrivata la scazzottata. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine.