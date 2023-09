Violenza a Trapani nel cuore della movida, rissa tra ragazzi in centro storico

È l'estate delle risse quella che sta per concludersi in provincia di Trapani. Marsala, San Vito Lo Capo, lo stesso capoluogo. Insomma al sano divertimento in molti non hanno voluto rinunciare anche a qualche scazzottata per rallegrare per così dire le “serate estive” forse un po' noiose.

L'ultima ha avuto come location il centro storico di Trapani. Sabato scorso a movimentare la movida trapanese ci hanno pensato due ragazzi. Prima ci sono stati gli insulti, da qui si è passati alle minacce infine è arrivata la scazzottata a condire la serata e questo sotto gli occhi di tanti altri giovani che si stavano rilassando nel cosiddetto salotto buono della città. I due ragazzi coinvolti se le sono date di santa ragione. In piazza Lucatelli luogo della rissa, i due protagonisti della scattottata sono venuti alle mani per futili motivi, complice forse qualche bicchiere di troppo.

Uno dei due si è messo a torso nudo. In stato di alterazione, urlava e ripeteva epiteti ingiuriosi. Sono iniziate le botte infine l'intervento delle forze dell'ordine. Com'era naturale l'episodio ha creato allarme soprattutto tra i residenti che ancora una volta sollecitano maggiori controlli, in particolare durante il fine settimana, nella zona del centro storico

Nei giorni scorsi un'altra rissa era scoppiata sul lungomare Dante Alighieri, davanti ad uno stabilimento balneare dove era stata organizzata una serata di musica. Pochi giorni prima altre due risse si erano verificate a San Vito Lo Capo ed avevano coinvolto due gruppi distinti di giovani e poi altre risse si erano verificate anche a Marsala, dove in questi giorni tra l'altro agenti del commissariato e polizia municipale hanno messo in atto una attività di controllo straordinario proprio nel centro storico della cittadina e nei luoghi della Movida, e che ha portato a sequestri e sanzioni.