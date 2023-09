L'automobilista morto nel Trapanese, il dolore di Campobello di Mazara

Campobello di Mazara è in lacrime per la morte di Bruno Festeggiante, l'automobilista di 52 anni che ha perso la vita sulla strada statale 115 nella notte tra domenica e lunedì. Abitava in via Vittorio Emanuele, nella cittadina del Trapanese dove in tantissimi lo conoscevano e sono ora increduli: abituato a viaggiare e a percorrere quella strada per motivi di lavoro da tempo, viene descritto come un automobilista prudente. La notizie ha gettato il paese nello sconforto: "Qui siamo a lutto - scrive sui social Francesco - non ci saremmo mai aspettati che la tua vita finisse così. Amico mio, non ti dimenticheremo mai, sei stato sempre presente, sempre col sorriso sulle labbra per tutti. Addio".

"Ciao Bruno ci rivedremo - scrive Claudio - riposa in pace, resterai per sempre nei nostri cuori". E ancora: "Caro Bruno, ora indietro non si torna", scrive Susanna citando una canzone di Vasco Rossi. Festeggiante era un agente di commercio, al momento del tragico incidente era alla guida di un’Alfa Romeo 156 e viaggiava in direzione di Campobello di Mazara. All'altezza di una curva, per cause ancora in fase di accertamento, la sua auto è finita contro il guardrail. L'impatto si è rivelato violentissimo. Per estrarlo dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. L’uomo, quando è stato soccorso, era ancora vivo, ma con gravissime ferite. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, è morto poche ore dopo.