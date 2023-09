Finisce contro il guardrail sulla statale fra Mazara e Campobello: muore a 52 anni

Incidente mortale, la scorsa notte, fra domenica 17 e lunedì 18 settembre, sulla strada statale 115, nel tratto Mazara del Vallo-Campobello di Mazara. A perdere la vita è stato Bruno Festeggiante, 52 anni di Mazara del Vallo.

L’uomo era alla guida di un’Alfa Romeo 156 e viaggiava in direzione di Campobello di Mazara. In una curva la sua auto è finita contro il guardrail. Per estrarlo dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. L’uomo, quando è stato soccorso, era ancora vivo, ma con gravissime ferite. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, è morto poche ore dopo.

Nella foto il luogo dell'incidente