Muore dopo un mese di agonia l'uomo che si è schiantato con la sua Ferrari a Trapani

Dallo scorso 21 agosto era ricoverato in un ospedale di Palermo a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente avuto con la Ferrari 456 GT. Oggi il cuore di Giuseppe Noto, 33 anni, si è fermato. L'uomo è deceduto in ospedale.

I medici in questo mese hanno fatto di tutto per dare una speranza alla famiglia, ma nella mattinata di oggi le sue condizioni si sono aggravate e attorno alle 15 è stato dichiarato morto. Quel 21 agosto scorso quell'incidente sullo scorrimento veloce che collega la città di Trapani all'imbocco dell'autostrada A29, aveva avuto grande eco mediatica, soprattutto per il mezzo su cui viaggiava Giuseppe Noto: una Ferrari 456 GT grigia che era andata a schiantarsi con il guard rail dello scorrimento.

Noto era stato estratto dalle lamiere della vettura del Cavallino Rampante e trasferito in ambulanza all'ospedale Sant'Antonio. Sembrava tutto tranquillo, invece dopo il ricovero al Sant'Antonio le condizioni si erano aggravate ed era stato trasferito a Palermo.

Le forza dell'ordine hanno nel frattempo ricostruito la dinamica: il conducente mentre da Trapani procedeva verso l’ingresso autostradale, a pochi metri dalla rotatoria, ha perso il controllo del mezzo andando a finire dalla corsia in direzione dell’ingresso autostradale a quella opposta. Fortunatamente non sono state coinvolte altre auto, ed è un vero miracolo, visto che quella un'arteria stradale molto transitata.