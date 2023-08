Trapani: sbanda, finisce contro il guardrail e distrugge la Ferrari sulla quale viaggiava

Una Ferrari 456 GT grigia distrutta e il conducente ferito. È questo il bilancio dell'incidente che si verificato lungo lo scorrimento veloce di Trapani, all'altezza dell'ingresso del supermercato Lidl. Dalle prime verifiche pare che a determinare il sinistro possa essere stata l'alta velocità. Il conducente pare abbia accelerato e poi improvvisamente perso il controllo dell'auto, che è andata a finire contro il guardrail della carreggiata opposta, distruggendo in parte la vettura.

Dopo l'impatto l'uomo è stato trasportato in ospedale, ha diverse fratture in varie parti del corpo e gli si sarebbero rotti alcuni denti. L'auto stava procedendo da Trapani, direzione autostrada. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia municipale del capoluogo e una volante della polizia per dirigere il traffico.

L'incidente non è passato inosservato ma giusto per il tipo di auto che lo sfortunato conducente in quel momento stava guidando e che con la corsa contro la barriera metallica ha praticamente distrutto. Non ci sono altre vetture coinvolte.