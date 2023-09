Denise, a Mazara del Vallo Tony Pipitone fonda l'associazione "I bimbi scomparsi": tra i soci l’ex pm Angioni

Tony Pipitone, padre di Denise, la bambina scomparsa l’1 settembre 2004, quando non aveva ancora quattro anni ha fondato, a Mazara del Vallo, l'associazione “I bimbi scomparsi nel cuore”. L'onlus, nata con lo scopo di tenere alta l’attenzione sulla vicenda, ha tra i soci fondatori, oltre alla seconda moglie di Pipitone, Marisa Alagna, anche l’ex magistrato Maria Angioni, che quando era sostituto alla Procura di Marsala fu uno dei primi pm a coordinare le indagini delle forze dell’ordine sul sequestro della piccola.

“Aiutateci a trovare mia figlia Denise Pipitone. Sono passati 19 anni. Ormai chi sa qualcosa deve parlare. Mi contatti anche in forma anonima”. È questo l'appello che campeggia sulla pagina Facebook dell'associazione che ha già oltre 800 followers.

Fa parte dell'associazione, sempre come socio fondatore, anche Eduardo Palladino, uno youtuber conosciuto sui social come Eder. Sulla pagina Facebook sta scritto che sono oltre 2100 “le firme online raccolte per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per il rapimento di Denise Pipitone”.