Incidente ad Alcamo: si scontra con un'auto, motociclista ferito gravemente e trasferito al Civico di Palermo

Incidente stradale ieri sera in via Madonna del Riposo ad Alcamo. A scontrarsi, in prossimità di un incrocio, una moto di grossa cilindrata e un'auto, una Renault Clio. Ad avere la peggio il motociclista, un 40enne che, a seguito dello scontro, è finito rovinosamente a terra, sbattendo la testa.

Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e hanno poi trasferito all'ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Il 40enne, nella notte, ha subito un intervento chirurgico alla testa ed è stato posto in coma farmacologico. Illeso il conducente dell'auto, un 19enne, uscito illeso dallo scontro che non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia municipale di Alcamo per effettuare i rilievi del caso e capire l'esatta dinamica dell'incidente. In via Madonna del Riposo si sono formate lunghe code: gli agenti hanno infatti transennato la zona dove è avvenuto lo scontro per consentire i soccorsi ed effettuare tutti i rilievi. Dopo la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada, la viabilità è tornata regolare.