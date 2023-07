Con l'auto si schianta contro il guardrail, muore alcamese di 46 anni

Due vittime della strada in poche ore in provincia di Trapani. Dopo l'incidente di Marsala, in cui ha perso la vita il diciottenne Giuseppe Angileri, in serata si è consumato un altro dramma lungo l'autostrada A/29 all'altezza dell’innesto per Trapani e lo svincolo di Gallitello, in direzione Mazara del Vallo.

Cosimo Accardi, 46enne di Alcamo, è morto dopo aver perso il controllo della sua Toyota Corolla che si è schiantata contro il guard-rail. Un impatto che non ha lasciato scampo all'uomo che è deceduto sul colpo. Da accertare le cause dell'incidente, nel quale non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Attorno alle 20, quando è sopraggiunta un'ambulanza del 118, per il 46enne non c’era più nulla da fare. Gravissimi i danni all’addome.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo e la polstrada che hanno atteso l’arrivo del magistrato di turno.

Cosimo Accardi, noto negli ambienti sportivi e in particolar modo nel ciclismo amatoriale, per decenni ha gestito col padre il gruppo sportivo Atala Ofmega con grandi successi. In occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore, fino a quale anno fa la famiglia Accardi organizzava una gara cittadina e la Alcamo-Gibellina-Alcamo.