Ritrovato a Palermo il 71enne scomparso da Castellammare del Golfo

E' stato ritrovato, ma è in gravi condizioni Arne Endrich Møller, il 71enne di origini norvegesi di cui si erano perse le tracce a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. La scomparsa era stata segnalata da alcuni suoi amici cinque giorni fa ed era anche stato lanciato un appello alla trasmissione Chi l'ha visto. L'uomo aveva preso un pullman domenica 6 agosto per recarsi all'Ingrassia di Palermo, ma non aveva più dato alcuna notizia di sé.

Non aveva alcun documento, né cellulare. "Ha bisogno di assumere farmaci salvavita", avevano precisato gli amici, che adesso annunciano il ritrovamento del 71enne che è stato ricoverato al Policlinico in condizioni critiche. "Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a ritrovare Arne - scrive una cara amica sui social - ora è in ospedale perché gravemente malato, è in coma. Preghiamo per lui, con affetto e speranza".