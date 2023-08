Castellammare del Golfo, scomparso un uomo di 71 anni

Ore di apprensione per la scomparsa di un uomo a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Da tre giorni si sono perse le tracce di Arne Endrich Møller, 71enne di origini norvegesi. Domenica 6 agosto, verso le 19, ha preso un pullman in direzione Palermo per recarsi all'ospedale Ingrassia, ma da quel momento è sparito. L'uomo non ha con sé alcun documento, né cellulare e ha bisogno di assumere farmaci salvavita. I suoi familiari si sono anche rivolti a Chi l'ha visto. Il 71enne ha una corporatura esile, gli occhi azzurri e i capelli biondi. In caso di avvistamento contattare le forze dell'ordine.