Alcamo, brucia Monte Bonifato: le fiamme lambiscono zone abitate

Nel pieno di questo mese di luglio infuocato dagli anticicloni Cerbero e Caronte, si registrano purtroppo incendi anche nel territorio di Alcamo, in provincia di Trapani. Le fiamme, nel tardo pomeriggio, sono divampate sul versante di sud-ovest del Monte Bonifato. L’allarme è scattato intorno alle 18 per un incendio di sterpaglie e di vegetazione boschiva, rogo che ha minacciato di espandersi verso il cuore della riserva naturale Bosco d’Alcamo che si estende sulla montagna alcamese.

Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco e forestali per gli interventi di spegnimento ai quali hanno dato man forte mezzi aerei (due canadair e un elicottero) per i lanci di acqua, protezione civile e polizia municipale, assieme a squadre della croce rossa italiana. La situazione in termini di sicurezza, non soltanto per il patrimonio naturalistico ma anche per le aree abitate, è tuttora incerta, perché l’area in cui si è sviluppato l’incendio comprende le zone residenziali raggiungibili dal prolungamento periferico della via John Fitzgerald Kennedy imboccando la via Corrado Avolio. Una fetta di territorio, questa in particolare, già interessata da incendi alcuni anni fa. Al momento non risultano evacuate abitazioni.