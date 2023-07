Marsala, con l'auto travolge un gruppo di ciclisti e scappa. Due feriti: "Criminale, ti troveremo"

Un gruppo di ciclisti è stato centrato da un'auto sulla statale 115 nei pressi della struttura Rocche Draele, a Marsala. Gli atleti stavano rientrando da una seduta d'allenamento, ieri pomeriggio, quando un'auto che, secondo una prima ricostruzione, li stava sorpassando li ha travolti e due sono rimasti seriamente feriti. Il conducente del veicolo non si è fermato per soccorrere i ciclisti ed è andato via.

I compagni di questi ultimi hanno allertato i soccorsi e sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e i carabinieri. I due feriti sono stati soccorsi e immediatamente all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Ad avere la peggio Ninni Stella, direttore di Star Cycling Lab, che ha riportato una frattura al bacino e diverse escoriazioni nella parte sinistra del corpo. Ferita anche una ciclista di 24 anni che ha riportato diverse contusioni ed escoriazioni. A dare la notizia dell'incidente è stato lo stesso Stella che su Facebook ha scritto: "Che esperienza terribile questa mattina... durante un allenamento con la squadra, stavamo procedendo in fila indiana sulla statale, ci davamo cambi regolari, da Trapani verso Marsala, era prestissimo, eravamo partiti alle 6:50... ad un certo un automobilista tenta il sorpasso, si allarga poco, pochissimo, non si allarga... mi colpisce butta giù me e mezza squadra. Fin lì... credetemi tutto ok, un incidente può capitare, ma l'automobilista immediatamente si trasforma in criminale e scappa via! Ci lascia lì, doloranti, malconci, due di noi vanno via in ambulanza, uno di loro 'Io' sono ancora in ospedale, sono ridotto male, contusioni ed escoriazioni ovunque, ma c'è di peggio la mia gamba destra non si muove e servono accertamenti su accertamenti, incrocio le dita! Criminale, ti troveremo".

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e trovare il pirata della strada. Di fondamentale importanza saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.