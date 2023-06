Morta la cagnolina di Piera Maggio: «Accanto a me nei momenti bui dopo la scomparsa di Denise»

È stata per lei una compagna, un conforto nei tanti momenti difficili. Oggi Piera Maggio, la mamma di Denise Pipit0ne, piange la morte della sua cagnolina Luna. E lo fa con un post molto toccante su Facebook nel quale racconta quanto quella sua «compagna» sia stata importante negli anni che seguirono la scomparsa da Mazara del Vallo della figlia, di cui non si hanno più notizie dal primo settembre del 2004.

«Nel 2008 era una cucciola quando ho ricevuto questo regalo da parte di Pietro (Pietro Pulizzi, padre naturale di Denise, ndr) - racconta Piera Maggio -. Lasciarla andare non è stato facile, ma anche questo è stato un gesto d'amore. Non ho nessun rimpianto perché so di averla amata e accudita più che ho potuto. Se è vero che esiste un Paradiso per gli animali adesso Luna potrà congiungersi con il suo amato figlio Kiko e potranno giocare insieme liberamente».

La madre di Denise Pipitone confessa che in quella cagnolina ha trovato un sostegno e l'affetto che l'hanno aiutata a superare gli anni più duri dopo la scomparsa della figlia. «La mia pelosetta mi ha donato 15 anni e quattro mesi d'amore incondizionato, è stata la mia affettuosa compagna in tutto, soprattutto nei momenti più bui e difficili. Mite e silenziosa, tanto sensibile da capire i miei stati d'animo. Se pur era un animale, valeva più di tanti umani.

Rimarrà sempre nel nostro cuore». E infine augura alla sua cagnolina un buon ponte dell'arcobaleno. Il suo è un chiaro riferimento a quell'antica leggenda, tramandata dalle tribù degli Indiani d’America, secondo cui quando i quattro zampe vengono a mancare la loro anima passa in un posto migliore.

Oltre mille in poche ore i commenti al post pubblicato da Piera Maggio: cordoglio, vicinanza, in molti provano a rincuorarla.