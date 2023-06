Altro incidente col trattore in provincia di Trapani, a Calatafimi grave agricoltore di 51 anni

Quello di ieri a Buseto Palizzolo non è l'unico incidente sul lavoro accaduto in provincia di Trapani in questa settimana. Lunedì a Calatafimi, un altro agricoltore è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un terreno in contrada Giubino. Una tragedia questa volta per fortuna solamente sfiorata, ma che si aggiunge al dramma di Buseto Palizzolo dove in tanti piangono la scomparsa di Isidoro Novara, 41 anni, dipendente di un'azienda agricola, morto mentre riparava un trattore cingolato all'interno della sua proprietà in via Roma.

L'incidente di Calatafimi ha invece coinvolto G.A., queste le sue iniziali, 51 anni, trasportato d'urgenza in ospedale ad Alcamo. L'uomo ad un certo punto della mattinata mentre era intento ad arare un campo in una zona impervia di contrada Giubino, ha perso il controllo del mezzo cingolato e solo per una questione di riflessi è riuscito a lasciare che il trattore continuasse la corsa mentre lui si è buttato sul terreno circostante.

La caduta però ha provocato gravi lesioni su tutto il corpo. Soccorso subito, è stato trasferito all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove è ancora ricoverato. L'incidente avrebbe causato non solo ferite esterne in varie parti del corpo, ma anche traumi interni. La prognosi resta riservata, ma l'agricoltore comunque è vigile.