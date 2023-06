Buseto Palizzolo, 41enne perde la vita schiacciato da un trattore

Incidente mortale nel Trapanese. La vittima è Isidoro Novara agricoltore di 41 anni di Buseto Palizzolo che è rimasto schiacciato dal trattore mentre stava eseguendo interventi di manutenzione nel piazzale di casa.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente ma pare che il 41enne stesse lavorando sotto il mezzo cingolato per ripararlo in seguito ad una perdita d'olio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo dell'uomo da sotto il mezzo.

Sul posto anche i i carabinieri e una ambulanza del 118. Ma è stato tutto inutile, anche l’intervento di un elicottero atterrato nel campo sportivo del paese. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto. I militari dell’Arma di Buseto Palizzolo hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.