Turista ha un malore su una nave da crociera: salvata dall'Aeronautica e ricoverata a Trapani

Momenti di panico su una nave da crociera, la "Europa Palace", che si trovava al largo delle coste trapanesi. Mentre era in navigazione, un 55enne ha avuto un malore. Immediatamente è giunto il personale sanitario che si trovava a bordo ma, viste le condizioni dell'uomo, è stato allertato il 12° Mrsc (Maritime Rescue Sub Center) di Palermo.

Un elicottero HH-139B dell'Aeronautica militare è decollato da Trapani Birgi, ha raggiunto la nave, un aerosoccorritore si è calato con il verricello di soccorso, strumento indispensabile laddove, come in questo caso, non sia possibile atterrare, e ha recuperato l'uomo. L'intervento è stato coordinato dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, il centro di comando e controllo dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere.

Il 55enne è stato imbracato e, una volta terminato in sicurezza l'imbarco, l'elicottero si è diretto all'ospedale di Sant'Antonio Abate di Trapani dove ha affidato il paziente alle cure dei sanitari.

Il salvataggio arriva a 10 giorni da un altro intervento che ha salvato la vita ad una turista giapponese: lo scorso 18 maggio una 76enne che si trovava sulla nave da crociera Pacific World al largo di Mazara del Vallo è stata salvata dopo essere stata colta da ictus. La donna ha accusato il malore mentre si trovava sull'imbarcazione e sono intervenuti i sanitari a bordo. A quel punto è stata lanciata una richiesta di interventi, autorizzata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Fe), il centro di comando e controllo dell’aeronautica militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative simili. Ed è scattata la macchina dei soccorsi con un elicottero dell'aeronautica militare che si è recata sul posto, la donna è stata issata con il verricello e trasportata all'ospedale di Trapani Birgi.

