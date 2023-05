Levanzo, la Capitaneria fa chiarezza: il solarium è in ferro, era stato autorizzato in legno

Dopo il sequestro del solarium sull'isola di Levanzo, la Capitaneria di Porto di Trapani ha scritto alla Regione Siciliana. «La struttura doveva essere realizzata in legno, invece sono stati usati altri materiali», si legge nella missiva. nella quale si spiega che la piattaforma era stata autorizzata ma non con i materiali utilizzati: in ferro, imbullonata alle rocce davanti al porto dell’isola. Ora il Demanio dovrà farla rimuovere. La Regione potrebbe dal canto suo revocare la concessione.

Intanto, il caso è arrivato anche al Parlamento europeo. L'eurodeputato trapanese Ignazio Corrao (Greens/Efa) ha depositato un’interrogazione chiedendo alla Commissione Ue di intervenire. «Quello costruito a Levanzo - scrive Corrao - è un volgare ecomostro, assolutamente incompatibile con la tutela ambientale e paesaggistica prevista dalla normativa europea per l'isola. Per questo ho chiesto alla Commissione Ue di intervenire con una verifica della correttezza delle procedure e l’eventuale violazione della Direttiva habitat. La magistratura accerti come sia possibile che le istituzioni, a vari livelli, possano aver autorizzato uno scempio del genere».

© Riproduzione riservata