Marsala, scontro tra un'auto e un furgone: un ferito e circolazione bloccata

Un incidente si è verificato in via Trapani, a Marsala. Due mezzi, un furgone e un'auto Fiat Punto, si sono scontrati e hanno invaso l'intera carreggiata, paralizzando la circolazione veicolare.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso una persona rimasta ferita e l'hanno trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia municipale che ha effettuato tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi hanno la parte anteriore completamente distrutta.

L'incidente arriva all'indomani della tragedia avvenuta in via Vecchia Mazara dove è morto Manlio Valenti. La vittima 36enne era al volante di un’auto Lancia Y che ha sbandato, andando a sbattere frontalmente contro un muro di cinta in tufo. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno fatto altro che constare il decesso dell’automobilista a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto dell’auto contro il muro.

