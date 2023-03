Incidente a Marsala, vigile investito da un'auto davanti ad una scuola: ferito

Incidente questa mattina a Marsala. Un vigile donna, in servizio presso la polizia municipale della cittadina, è stata investita da un'auto davanti alla scuola Mario Nuccio, in via Salemi, mentre svolgeva il proprio lavoro.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8. Il vigile si trovava davanti all'istituto scolastico in servizio per dirigere il traffico che a quell'ora nella zona è notevole per la presenza della scuola ed è stato investito.

Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista non si sarebbe accorto della presenza della donna e l'avrebbe investita. Il vigile è caduta a terra ed è rimasta ferita. È stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala. Ha rimediato una lussazione alla spalla.

Il traffico nella zona è andato in tilt.

