Rissa a Trapani, scarcerato il 25enne: non fu tentato omicidio, cambia l'accusa

Riqualificato in lesioni aggravate dal Gip di Trapani, il tentato omicidio di alcuni giorni fa a Trapani. La decisione del Gip del tribunale di Trapani è arrivata al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il giudice ha disposto così la scarcerazione di Alex Gabriele (assistito dall'avvocato Giuseppe Buscaino).

Il ragazzo, 25 anni, era stato arrestato da agenti della volante e della mobile dopo una violenta lite, per motivi di vicinato, culminata poi nell'accoltellamento di Ignazio Errante di 45 anni, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per lui prognosi di dieci giorni.

L'episodio di violenza era avvenuto in via Fardella a Trapani. Scattato l'allarme, erano intervenuti gli agenti della polizia. Il ferito è stato accompagnato, in ambulanza, all'ospedale sant'Antonio Abate. L'aggressore era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, accusa poi cambiata in lesioni aggravate.

